Aleksei Navalnõi vabastati pärast kahte järjestikust vanglakaristust

Tuntud opositsionääri tervitas vabanemisel suur hulk inimesi, nende seas hulgaliselt ajakirjanikke, vahendab uudisteagentuur AFP.

Ajakirjanikele ütles Navalnõi, et „viiekümne päeva jooksul, mis ma vanglamüüride taga olin, nägin ma veelgi rohkem tõendusmaterjali selle kohta, et see režiim on täielikul allakäigul“.

Opositsionääril tuli veeta pea kaks kuud vanglas, sest kui ta kahe ja poole nädala eest pärast kolmekümne päeva pikkust aresti vabastati, võeti ta vabadusse astumisel kohe uuesti kinni ja mõisteti veel kahekümneks päevaks vangi teiste süüdistuste alusel.

„Arvata, et vahistamistega suudavad nad meid hirmutada või peatada, on kahtlemata rumal,“ ütles Navalnõi.