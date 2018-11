Aleksei Navalnõi teatas, et tal on keelatud Venemaalt lahkuda

„Piirivalvurid teatavad, et väljapääs Venemaalt on minu jaoks suletud. On mingi kiri, et välja sõita on keelatud, aga selgitusi, miks, ei ole,” teatas Navalnõi.

Пограничники сообщают, что выезд из России мне закрыт. Есть некое письмо, что выезжать запрещено, но объяснений почему - нет. — Alexey Navalny (@navalny) November 13, 2018

Navalnõi teatas, et ta peatati passikontrollis, kui kavatses koos naise Julia ja advokaat Olga Mihhailovaga lennata Strasbourg’i, kus Euroopa Inimõiguste Kohus arutab tema kohtuasja.

„Saabusin lennujaama – lendan Euroopa kohtu otsuse teatavaks tegemisele minu asjas – piirikontrollis võeti ära pass „spetsiaalsete kontrollitoimingute läbiviimiseks”. Mind pandi teiste eriti ohtlike seltskonnas istuma punase köie taha. Ootan,” kirjutas Navalnõi.

Приехал в аэропорт - лечу на оглашение решения Европейского суда по моему делу - на погранконтроле забрали паспорт «для проведения специальных проверочных мероприятий». Посадили меня за красную веревочку в компании других особо опасных. Жду. https://t.co/gpizGr0x5z — Alexey Navalny (@navalny) November 13, 2018

Navalnõile antud tõendi järgi keelati tal riigist väljumine Föderaalse Kohtupristavite Teenistuse otsusel.