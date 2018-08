Alaskat raputas tugev maavärin, mis oli sealses piirkonnas rekordiline

CBS kirjutab, et maavärin toimus kohaliku aja järgi kell 7 hommikul. Seismoloog Mike West märkis, et see oli piirkonnas kõige suurem maavärin läbi aegade. "See on märkimisväärne juhtum, mille põhjuste analüüsimimiseks kulub tükk aega."

Viimati oli Alaska põhjaosas tugev maavärin 1995. aastal, siis mõõdeti selle tugevuseks 5,2 magnituudi.

Praeguse maavärina asukoha lähistel inimasulaid pole. Küll aga tundsid võnkeid töölised, kes Prudhoe lahes nafta puurimisega tegelevad.