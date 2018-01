Alaska lähistel toimus maavärin magnituudiga 7,9, anti tsunamihoiatus

Maavärin leidis aset Kodiakist umbes 280 kilomeetrit kagus 25 kilomeetri sügavusel kell 00.31 kohaliku ehk 9.31 Greenwichi aja järgi, teatas USA geoloogiateenistus (USGS), vahendab BBC News.

USA rahvuslik tsunamihoiatuskeskus teatas, et hoiatus kehtib Kanada Briti Columbia provintsi ja USA Alaska osariigi rannikule.

Alaska suurima linna Anchorage'i ametnikud hoiatasid, et on erakordne oht elule ja varale.

Inimestel kästi varjuda kõrgematesse kohtadesse.

USA rahvusliku ilmateenistuse Vaikse ookeani tsunamihoiatuskeskus teatas maavärina esialgsetele parameetritele viidates, et võimalikud on laialt levinud ohtlikud tsunamilained.

Tsunamiseire alla on pandud näiteks ka Hawaii.

Kodiakis kõlas tsunamihäiresireen:

tsunami sirens going off in kodiak after the earthquake, i usually only ever hear the weekly siren test at 2pm on wednesdays so hearing it at 1am on tuesday is actually terrifying!! pic.twitter.com/ea5y7U6xnf