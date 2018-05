Al-Qaida juht kutsus moslemeid üles ameeriklaste vastu pühasõda pidama

Al-Qaida terrorivõrgustiku juht Ayman al-Zawahiri tegi pühapäeval, vahetult enne USA Iisraeli saatkonna avamist Jeruusalemmas, videopöördumise, kutsudes globaalset moslemikogukonda üles pidama ameeriklaste vastu pühasõda.

Al-Zawahiri avaldas oma sõnavõtu pealkirja all „Tel Aviv kuulub ka moslemitele“, vahendab telekanal France 24.

Al-Qaida juhi sõnul paljastas president Donald Trump „kaasaegse ristisõja tõelise näo, kellele järeleandmine või kellega leppimine ei vii kuhugi, vaid kelle puhul aitab üksnes vastupanu pühasõja teel“.

Tema sõnul kuulutas juba Osama Bin Laden USA „moslemite peamiseks vaenlaseks“, öeldes, et „rahust ja julgeolekust ei saa unistada enne, kui see saabub Palestiinasse, ja kõigi uskmatute armeed on Muhamedile kuuluvatelt maadelt välja aetud“.