Aktivist: tuntud Tšetšeenia laulja tapeti võimude poolt homoseksuaalse tõttu

Tuntud seksuaalvähemuste õiguste vaatleja sõnul oli Bakajev üks paljudest kohalikest noormeestest, kes võeti ametnike poolt kinni väidete põhjal tema homoseksuaalsuse kohta, vahendab Raadio Vaba Euroopa.

Mees kadus jälgi jätmata augusti algul pärast naasmist Groznõi linna Moskvast oma õe pulmast. Õige pea andsid allikad kohapealt teada: 26-aastane Bakajev oli üks jõhkra pogrommi ohvritest.

Tšetšeeni võimude teatel ei ole aga põhjust muretsemiseks: Igor Bakajev pelgalt lahkus riigist.

LGBT organisatsiooni pressikonverentsil eelmisel nädalal rääkis oma loo üks teine tuntud tšetšeen Maksim Lapunov. Ta on ühtlasi esimene inimene, kes on julgenud oma nime ja näoga toimunust rääkida: ta võeti kinni süüdistusteta ja teda piinati nii vaimselt kui füüsiliselt pea kaks nädalat.

Lapunovi sõnul tundis ta vajadust avalikult piinamisest rääkida, et juhtida sündmustele tähelepanu ning survestada president Vladimir Putini administratsiooni senisest tõsisemalt toimuvat uurima ja sellele punkti panema.

Lapunovi sõnul ei teinud piinamistega tegelenud ametnikud saladust, et ta kinni peeti, sest ta on gei. Ta ähvardati tappa, kui ta keeldus geikogukonda kuuluvate inimeste nimede avalikustamisest.

30-aastane tuntud meelelahutaja on veendumusel, et ta vabastati ainult põhjusel, et kinnipidamisel oli mitu tunnistajat ja tema lähedased andsid ta kadumisest avalikult teada.

„Ma suutsin vaevu roomata,“ kirjeldas Lapunov oma tervislikku seisundit pärast vabastamisest.

Aprilli alguses ilmus ajalehe Novaja Gazeta veergudel artikkel, milles oli juttu mittetraditsioonilise seksuaalse orientatsiooniga meeste massilisest vahistamisest ja tapmisest Tšetšeenia territooriumil. Vabariigi juhi Ramzan Kadõrovi pressiesindaja Alvi Karimov lükkas teated ümber ja väitis, et kohalikel meestel on „ainult üks orientatsioon“, millest annab tunnistust suur sündivate laste arv.

Väljaanne teatas esmalt vähemalt sajast kinnipeetust ja kolmest neile teadaolevast surmajuhtumist.

Ameerika telekanali HBO ajakirjanikul õnnestus hiljuti Kadõrovilt endalt ka väidete kohta sealsete homoseksuaalsete meeste massilisest tagakiusamisest ja tapmisest pärida.

