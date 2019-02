Äkkotsus valimiste ärajäämisest tabas nigeerlasi vägivalla keskel

Teadaande edastas keskvalimiskomisjoni esimees Mahmood Yakubu, kes põhjendas otsust keeruka logistilise väljakutse elluviimisel hätta jäämisega, tõdedes, et valimistega ei saa enam senise ajakava kohaselt edasi liikuda ja uueks valimispäevaks määratakse 23. veebruar, vahendab uudisteagentuur AFP.

Võimudel on raskusi ka valijate julgeoleku tagamisega: terroriorganisatsioon Boko Haram on Põhja-Nigeeria aladel endiselt tegev ja kardetakse nende pahameelt valimistel osalejate vastu, ent äärmuslastega on hädas ka Kagu-Nigeeria, kus jättis sel nädalal valimiseelses vägivallas elu viis inimest.

Tänavustel riigipeavalimistel üritavad valijate toetuse pälvida 76-aastane ametis olev president Muhammadu Buhari erakonnast Kõigi Edumeelsete Kongress (APC) ja 72-aastane endine asepresident Atiku Abubakar Rahvademokraatlikust Parteist (PDP).

APC ja PDP pressiesindajad mõistsid otsuse valimised nädala võrra edasi lükata täna hommikul hukka, süüdistades teineteist valimiskomisjoni manipuleerimises ja nõudes komisjoni sõltumatuse säilimist.