Ajatolla Khamenei: Iraan ei pea tuumaleppest kinni ilma Euroopa kõvade garantiideta

Iraani kõrgeim juht, ajatolla Ali Khamenei mõistis täna USA presidendi Donald Trumpi otsuse Iraaniga sõlmitud tuumakokkuleppest tagasi tõmbuda karmilt hukka ja ütles, et Trump tegi vea.

Khamenei, kes on tuumalepet küll toetanud, aga vastumeelselt, väitis, et Trump valetas oma eilses kõnes, kus ta leppest taganemisest ja Teherani vastu sanktsioonide taaskehtestamisest teada andis, vahendab AFP.

„Te kuulsite eile öösel, et Ameerika president andis tobedaid ja pealiskaudseid kommentaare. Tema kommentaarides oli võib-olla üle kümne vale. Ta ähvardas režiimi ja rahvast, öeldes, et et te teete seda ja toda. Hr Trump, ma ütlen teile Iraani rahva nimel: te tegite vea,” ütles Khamenei ametlikul veebilehel avaldatud avalduses.

Khamenei lisas, et Iraan ei pea tuumakokkuleppest kinni ilma „kõvade” Euroopa „kõvade” garantiideta.