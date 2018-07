Ajateenija surmas süüdistatav Vene ohvitser palus kohtult armulikkust, sest on sõdinud Ukrainas

Moskva oblasti sõjaväeosa number 32010 ohvitser Oleg Leontjev, keda süüdistatakse ajateenija Ilja Gorbunovi hukkumises, palus Naro-Fominski kohtult positiivset otsust, et jätkata teenistust Süürias, nagu ta juba on teinud Ukrainas.

„See lubab mul riigile mingit kasu tuua. Ma olen juba osalenud ühes sellises ettevõtmises, ainult et see oli naabermaa territooriumil, kus meid nagu poleks olnud,” tsiteeris Leontjevi viimast sõna kohtus fond Pravo Materi, mis esindas hukkunu perekonna huve, vahendab Novaja Gazeta.

Fond märgib, et see on tõenäoliselt Vene sõjaväelase esimene ametlik (sest tehtud kohtus ja protokollitud) avaldus osavõtu kohta sõjategevusest Ukraina territooriumil. Pravo Materil on olemas ka kohtuistungi audiosalvestus.

Brjanskist pärit ajateenija Ilja Gorbunov hukkus 2017. aasta 6. veebruaril. Uurijate sõnul kästi Gorbunovil, kellel ei olnud sõjatehnika juhtimise luba, viia rikkis piduritega tank üle jäätunud silla tankodroomile. Tank kukkus sillalt alla ja Gorbunov uppus. Tema ülemale Leontjevile esitati süüdistus volituste ületamises, mis viis tõsiste tagajärgedeni.