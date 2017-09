Ajaloolane leidis Kalašnikovi monumendilt Saksa relva kujutise

Kuulsa automaadi looja Mihhail Kalašnikovi ausamba autor, skulptor Salavat Štšerbakov on valmis monumendil leiduvat bareljeefi korrigeerima, sest ajaloolane Juri Pašolok avastas sealt vea, teatas linnauudiste agentuur Moskva.

„Ma tahaksin, et see spetsialist minuga isiklikult ühendust võtaks, kui võimalik, siis Venemaa Sõjaajaloo Ühingu kaudu, et ma saaksin aru, milles ja kus on viga. Praegu meil andmeid vea kohta ei ole,“ ütles Štšerbakov.

Skulptor väljendas samas kahtlust, kas Pašolok on ikka reaalne inimene. „Mõni räägib, et seda spetsialisti sotsiaalmeediast ei ole tegelikult olemas. Kui aga spetsialist on olemas ja tal on õigus, oleme me väga tänulikud ja teeme ühed või teised parandused,“ ütles Štšerbakov.

Varem teatati, et Pašolok leidis mälestussamba bareljeefil olevalt Kalašnikovi automaadilt Saksa relva Sturmgewehr 44 tunnuseid.

Ausammas Kalašnikovile avati 19. septembril Moskvas. Näiteks muusik, ansambli Mašina Vremeni liider Andrei Makarevitš nimetas seda andetuks ja värdjalikuks kompositsiooniks, mis rikub Moskva ilmet. Ausammas ei meeldinud ka laulja Sergei Lazarevile.