Ajaleht: Venemaa üritas tappa Montenegro peaministrit ja kukutada valitsust

Venemaa üritas tappa Montenegro läänemeelset peaministrit Milo Đukanovići, et hoida ära riigi ühinemine NATOga, väidab mitu Ühendkuningriigi valitsuse kõrget ametnikku.

Ajaleht The Sunday Telegraph kirjutab, et peaministrit üritati oktoobrikuiste valimiste eel tappa viisil, et selle saaks vandenõu võimalikul paljastumisel ajada nö allumatute Vene natsionalistide kaela.

Montenegro eriprokurör teataski mullu, et „grupp Vene natsionaliste“ kavandas peaminister Đukanovići mõrvamist opositsioonierakonna võimule toomiseks.

Venemaa rõhutas toona, et neil ei ole vahistatud Vene natsionalistidega mingit pistmist. Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskov isiklikult eitas Venemaa ametlikku osalemist kategooriliselt. Ka Montenegro opositsiooni väitel oli kahtlustatava vandenõu näol hoopis tegemist fabritseeringuga, millega Đukanović sai õigustada julgeolekuteenistuste kasutamist, et seeläbi kindlustada oma veerand sajandit kestnud võim.

Milo Đukanović Foto: STEVO VASILJEVIĆ, REUTERS

The Sunday Telegraph kirjutab aga täna USA ja Suurbritannia luureandmetele tuginedes, et riigipöördekatse hoiti ära 16. oktoobril, kõigest tunde enne selle kavandatavat toimumist.

Moskva on ägedate avaldustega näidanud välja vastumeelsust Montenegro plaanile NATOga liituda. Kui riik alliansi astub, kaotab Venemaa strateegilise pääsu Aadria merele ja talle jääb piirkonnas vaid üksainus liitlane, kelleks on Serbia.

„Me räägime plaanist mingil moel segi paisata või üle võtta valitsus. Ei ole võimalik ette kujutada, et selleks puudus [kõrgem] nõusolek,“ vahendas ajaleht ühe ametniku sõnu.

Kaks Vene luureametnikku veetis väidetavalt kuid selle kallal, et palgata ja varustada väikest gruppi Serbia natsionaliste, kes ründaks Montenegro parlamendihoonet.

Vene välisminister Lavrov ühe rünnaku kavandaja Nemanja Ristišiga Foto: Youtube'i kuvatõmmis

Plaani järgi oleks valimiste ööl parlamendihoone ees pidanud algama rahutused, misjärel politseinikeks riietunud ründajad avanuks meeleavaldajate pihta tule. Järgnenud segaduses pidi osa grupist tungima parlamendihoonesse ja tapma peaministri.

Massimõrv oleks paisanud riigi kodusõtta, mis kustutanuks selle lootuse pääseda NATO-sse ja hiljem Euroopa Liitu.

Montenegro jõustruktuurid vahistasid saatuslikul ööl paarkümmend Montenegro ja Serbia kodanikku, sh Serbia erivägede endise komandöri.

Moskva eitab jätkuvalt sündmustega seotust ja palus luureagentuuridel lagedale tulla vettpidavate tõenditega.