Ajaleht: Vene palgasõduritega Süürias seotud ärimees oli enne ja pärast USA neile antud lööki kontaktis Anton Vainoga Kremlis

Vene ärimees Jevgeni Prigožin, keda seostatakse ettevõttega Wagner, mis viib Süüriasse sõdima Vene palgasõdureid, oli enne ja pärast USA juhitud koalitsiooni rünnakut Süüria valitsusmeelsete jõudude vastu, mille tagajärjel väidetavalt hukkus umbes sada Vene palgasõdurit, tihedas kontaktis Kremliga, teatas ajaleht Washington Post USA eriteenistustele viidates.

Vahelt võetud teadetest järeldub, et jaanuari lõpus rääkis Prigožin kõrgetasemelisele Süüria ametnikule, et „sai loa” tundmatuks jäävalt Vene ministrilt liikuda edasi „kiire ja jõulise algatusega”, kirjutab Washington Post. 30. jaanuari sõnumis ütleb Prigožin Washington Posti andmetel, et Süüria presidendi Bashar al-Assadi jaoks on olemas „hea üllatus”, mis on planeeritud perioodile 6.-9. veebruar, vahendab Vedomosti.

Sellel perioodil sagenevad ka Prigožini kontaktid Kremli esindajatega, teatab Washington Post. Täpsemalt võttis ta ajalehe andmetel ühendust Venemaa presidendiadministratsiooni juhi Anton Vaino ja viimase asetäitja Vladimir Ostrovenkoga. Vestluste sisu edasi ei anta. Kontaktid kestsid kuni 5. veebruarini ja tekkisid taas pärast USA antud lööki.

USA juhitud rahvusvaheline koalitsioon andis 7. veebruaril löögi Süüria valitsusjõududele. Koalitsiooni andmetel oli see vastulöök Süüria opositsiooni staabi ründamisele. Meedia teatel hukkusid USA löögi tagajärjel Vene palgasõdurid. Hukkunute arvuks on nimetatud 11 kuni 644.

Venemaa välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zahharova kinnitas viie venemaalase hukkumist, kuid rõhutas, et nad ei olnud sõjaväelased. Venemaa kaitseministeerium eitab Vene sõjaväelaste hukkumist Süürias.