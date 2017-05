Ajaleht: Vene oligarh lubas puutumatuse eest USA Kongressi ees tunnistada

Venemaa riigipeale Vladimir Putinile lähedal seisev oligarh Oleg Deripaska oli nõus andma tunnistusi USA seadusandjate ees tingimusel, et ta saab neilt puutumatuse uurimise ja kohtupidamise eest.

USA Kongress keeldus hoolimata huvist Deripaska pakkumisest, kuna täieliku puutumatuse nõue ei olnud neile sugugi vastuvõetav, teatab mitmetele allikatele toetudes ajaleht The New York Times.

Uudisteagentuur AP teatas mõne kuu eest, et alumiiniumimagnaat maksis Trumpi valimiskampaania juhile Paul Manafortile selle eest, et viimane seisaks Venemaa ja president Vladimir Putini huvide eest. Seetõttu on ta üks FBI uurijate huviorbiiti kuuluvatest isikutest.

Agentuuri väitel saatis Manafort juba 2005. aastal Venemaa oligarhile pakkumise, kus lubas osutada teenusi, millest on „president Putini valitsusele suurt kasu“.

Meeste endi sõnul on tegemist valeväidetega.