Ajaleht: USA riigipea endisele nõunikule pakuti vaikimise eest raha

Ajaleht The Washington Post teatab, et Newman väidab oma raamatus Unhinged: An Insider Account of the Trump White House, et president Trumpi poja abikaasa ja kampaanianõunik Lara Trump pakkus talle tööd ja 15 000 dollarilist kuupalka, et ta peaks oma suu - naine aga ütles pakkumisele ära.

Tehing oleks hõlmanud lepingut, mille kohaselt Newman ei oleks tohtinud enam avalikult rääkida Trumpist, asepresident Mike Pence'ist ja nende peredest ning öelda midagi, mis võiks riigijuhti kahjustada.

Ametist vallandatud nõuniku sõnul luges ta pakkumise läbi ja pidi tõdema, et lepingut, mis seaks nii palju piiranguid, ei olnud ta varem näinud. Newmani sõnul pakuti talle tööd Trumpi valimiskampaania tiimi mitmekesisuse saavutamise spetsialistina.

USA riigipea pressisekretär Sarah Huckabee Sanders ütles reedel väiteid kommenteerides, et Newmani värske raamat on täis pooltõdesid ja täielikke valesid. "Mul on väga kahju, et Valge Maja endine nõunik üritab rikastuda taoliste valedel põhinevate rünnakute teel," märkis Sanders.