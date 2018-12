Ajaleht: USA prokuratuur sidus Trumpi potentsiaalselt illegaalse tegevusega

Advokaat Michael Cohen ütles, minnes kokkuleppele eriprokurör Robert Muelleriga, et ajal, mil Trump kandideeris presidendiks, andis ta korralduse maksta kahele naisele, kelle väitel oli neil kinnisvaramoguliga erootiline afäär. Manhattani prokuratuuri memost tuleneb, et Cohen tegutses nimetamata isiku (ilma kahtlusteta Trump -toim) „koordineerimisel ja juhistel“, vahendab ajaleht The New York Times.

Teises memos teatas venelaste sekkumist 2016. aasta valimistesse uuriv eriprokurör Mueller, et 2015. aasta novembris pakkus nimetatama Vene kodanik Cohenile „valitsuse tasandil sünergiat“ Venemaa ja Trumpi kampaania vahel, mis oli muu seas oluliselt varem kui varasemalt arvati.

Ja veel ühes eraldi kaasuses süüdistas eriprokurör Paul Manaforti, Trumpi valimiskampaania juhti, valetamises kontaktide kohta üksikisikuga, kellel on süüdistuste kohaselt seos luurega Venemaal, ja ka tema vestluste kohta president Trumpi administratsiooni ametnikega pärast talle kriminaalsüüdistuse esitamist.

Antud memod on seni kõige otsesemad tõendid, mis seovad Trumpi potentsiaalselt kuritegeliku tegevusega, ja annavad järjekordselt jõudu juba tugevale kaasusele, et venelased üritasid 2016. aastal aidata tal valimisi võita.