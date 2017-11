Ajaleht: USA kaalub Euroopasse rohkemate sõjaväelaste saatmist

Ajaleht Stars and Stripes kirjutab esindajatekoja kaitsedokumentide põhjal, et USA vaeb üha kasvava Venemaa ohu tõttu Euroopasse lisavägede paigutamist.

USA esindajatekojas teisipäeval heaks kiidetud dokument sätestab muu seas, et Euroopas Venemaa heidutamiseks mõeldud 4,6 miljardit dollarit tuleks paigutada erakorralistest vahenditest ümber kaitseministeeriumi põhieelarvesse.

Ametnikud sõjaväeringkondades on juba ammu nõudnud seesuguse muudatuse tegemist, rõhutades, et põhieelarveline rahastamine on oluliselt kindlam ja usaldusväärsem.

Muudatuste elluviimiseks on vaja veel Senati heakskiitu ja 2011. aasta eelarvekontrolliakti tühistamist, millega vähendati toona militaarkulutusi.

USA "peaks arendama ja rakendama poliitikat ja strateegiat, et heidutada ja vajadusel tõrjuda Venemaa agressiooni. See nõuab USA sõjalise võimekuse ja võimsuse tugevdamist Euroopas, sealhulgas suurematesse alalistesse ja roteeruvatesse jõududesse investeerimise kaalumist," seisab esindajatekoja eelarvedokumendis.

USA asus oma kohalolekut pärast selle vähendamist eelenevatel aastatel taas suurendama pärast 2014. aastat, kui Venemaa ründas Ukrainat ja annekteeris sellelt Krimmi.

Ühtlasi näeb esindajatekoda järgmiste sammudena Venemaa heidutamisel ette Euroopasse täppisjuhtimisega laskemoona varumise ja Euroopa raketikaitsevõimekuse tugevdamise.