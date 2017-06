Ajaleht: üks Londoni terroristidest vabastati hiljuti kautsjoni vastu

Üks kolmest terroristist, kes nädalavahetusel Londoni sillal rahva sekka sõitis ja lähedalasuval turul inimesi pussitas, vabastati rünnaku eel kautsjoni vastu.

Ajaleht The Times kirjutab, et 27-aastane Pakistani päritolu Suurbritannia kodanik Khuram Butt oli vähemalt 2009. aastani terroriorganisatsiooni al-Muhadiroun tegevliige. Ta märgiti tunamullu ära ka USA Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) poolt.

Rühmitust juhtis ekstremist Anjem Choudary, kelle heaks töötas mees ka pärast 2009. aastat.

Julgeolekuallikas ütles ajalehele, et Butt oli politseile hästi teada kui üks al-Muahjirouni võtmetegelasi. Tänavu talvel otsisid võimud terrorismivastase juurdluse käigus läbi ka äärmuslase kodu.

„Ta oli politsei pideva tähelepanu all,“ ütles allikas. „Tema puhul oli probleemiks see, et kuigi ta oli meie jaoks sihtmärk ja tundus, et ta võib midagi teha, ei õnnestunud meil teda kunagi tabada rünnakut planeerimas.“

Mees vabastati hiljuti pisikuritegude eest kautsjoni vastu, mis võis allikate sõnul kehtida tänaseni.