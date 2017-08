Ajaleht: Türgi ei täida kreeklaste väitel migratsioonileppe tingimusi

Kreeka Lesbose saare linnapea Spyros Galinos süüdistab Türgit, et viimane ei täida 2016. aasta kevadel Euroopa Liiduga sõlmitud migratsioonileppe tingimusi ehk ei takista migrantidel Kreeka saartele jõudmist.

Galinos märkis, et olukord, kus Kreeka saartele saabub pärast 16 kuu pikkust pausi taas rohkem migrante, näitab seda, et Türgi on loobumas oma kohustusest inimsmugeldamist piirata, vahendab ERRi uudisteportaal ajalehte The Times.

"Kui Türgi tahab peatada [Kreekasse suunduvaid migrante] siis ta saab seda teha ja teeb ka," selgitas Galinos. "On selge, et türklased ei täida oma osa lepingu tingimustest."

Mullu märtsis sõlmitud migratsioonileppe kohaselt lubas Türgi teha lõpu inimsmugeldamisele ja sai Brüsselilt vastutasuks kolm miljardit eurot, et anda abi riigis viibivale rohkem kui kolmele miljonile põgenikule, kellest suurem osa on pärit Süüriast.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan aga väitis eelmisel kuul, et Ankarale on EL-i poolt eraldatud vaid 800 miljonit, kuigi dokumendid näitavad, et pea kogu lubatud summa on eraldatud, muuhulgas 20 miljonit eurot Türgi rannavalve tugevdamiseks.

Eelmisel nädalal saabus Türgi lähedal asuvatele Kreeka saartele vähemalt 730 migranti, mis on märkimisväärne kasv. See omakorda paneb üha suurema surve alla viiel saarel, sealhulgas Lesbosel, asuvad vastuvõtukeskused, kus tuleb kõigi nende inimeste varjupaigataotlusi menetlema hakata.