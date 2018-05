Ajaleht: Trumpi tiim palkas Iisraeli luurefirma Iraani tuumalepet põhja laskma

Allikate sõnul võtsid Trumpi nõunikud uurijatega ühendust vahetult pärast riigipea visiiti Tel Avivi. Trump lubas seal Netanyahule, et Iraan ei saa iial tuumarelva, ja avaldas arvamust, et iraanlastele paistab tunduvat, et neil on võimalik pärast 2015. aasta tuumalepet teha, mida ainult hing ihkab. Allikas, kes teadis Trumpi meeskonna „räpastest trikkide kampaaniast“, ütles, et „idee oli selles, et kui diskrediteerida neid, kes olid tehingu sõlmimisel keskel kohal, lihtsustab see tuumaleppest väljatõmbamist“.

Ajalehe Observer kätte jõudnud dokumentide kohaselt paluti luureagentuuril kaevata teavet endise rahvusliku julgeoleku nõuniku (strateegilise kommunikatsiooni alal -toim) Rhodese ja endise asepresident Joe Bideni rahvusliku julgeoleku nõuniku Kahli isikliku elu kohta, sh pereelu olukorra, aga ka võimalike seoste kohta iraanisõbralike lobistidega.

Teadaolevalt ei piirdutud aga pelgalt ametnikega, vaid uurida paluti ka ajakirjanikke, kes olid tuumaleppe sõlmimise poolt, sh tuntud väljaannetest nagu The New York Times, MSNBC, Atlantic, Vox ja Haaretz, leidmaks neid ja nende ajakirjanduslikku tööd diskrediteerivat materjali.

Trumpi administratsioon keeldus eile väiteid kommenteerimast.

USA president Donald Trump on pikka aega ähvardanud astuda välja Iraani tuumaleppest, öeldes, et Iraan ei pea sellest kinni, kuigi Euroopa Liit ja ka ÜRO rahvusvaheline ekspertorganisatsioon on väitnud vastupidist.

Iraan nõustus leppega tuumaprogrammi arendamisest loobuma sanktsioonide leevendamise nimel.