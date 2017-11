Ajaleht: Trumpi nõunikud hoiavad tema tuju üleval talle ainult häid reitinguid näidates

Ameerika Ühendriikide president Donald Trumpi nõunikud näitavad riigipeale ainult positiivseid avaliku arvamuse küsitlusi, et teda rõõmustada.

Ametnikud ja nõunikud, kellega mõjukal poliitikaväljaandel Politico õnnestus kõnelda, ütlesid, et nad näitavad presidendile arvamusküsitlusi, mis "teevad tal tuju paremaks" ja põhinevad tihti pelgalt tema baasvalijatel (ca 30% ameeriklastest), vahendab uudisteportaal DailyBeast.

New Jersey kuberner ja Trumpi nõunik Chris Christie ütles Politicole, et president Trump on siiani suuresti kampaaniameeleolus, kuigi valimistest möödus hiljuti aasta. Tema sõnul jälgib Trump jätkuvalt hoolega ka arvamusküsitlusi ja enda toetusreitingut. "Ma arvan, et ta ei ole kampaaniatuhinast siiani välja saanud, kuigi ta seda juba teha võiks," nentis Christie.

Allikate sõnul hakkab administratsioon ka muret tundma alles juhul, kui Trumpi toetus kukub tema baasvalijate seas, mis mitmete analüütikute meelest ei ole sugugi mõistlik ja tekitab luulusi riigipea tegeliku toetuse kohta.