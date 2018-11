Ajaleht: Trump suutis kohtumisel Baltikumi presidente traumeerida

Trump jätkas, süüdistades Baltikumi väheses panustamises NATOsse, ja asus seejärjel selgitama, miks gaasijuhtmeprojekt Nord Stream 2, mis asub jooksma Venemaalt läbi Läänemere Saksmaale, ei ole sugugi mõistlik, kuigi Eestil, Lätil ega Leedul ei ole projektiga mingit seost.

Trump lõpetas kohtumise, paludes Balti rahvastel olla leplikum Venemaaga. USA riigipea leidis, et oma idanaabriga tuleb hästi läbi saada, hoolimata sellest, et kolm väikest alliansi riiki on külma sõja eesliinil.