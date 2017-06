Ajaleht: Trump leidis FBI-le Venemaa sidemetega direktori

USA president Donald Trump tahab teha Christopher Wrayst uut FBI direktorit. Ajalehe USA Today teatel võib takistuseks kujuneda viimase seotus Venemaaga.

Trump teatas kolmapäeval oma Twitteri kontol, et nimetab Föderaalse Juurdlusbüroo järgmiseks direktoriks ekspresident George W. Bushi administratsiooni abijustiitsministri Christopher A. Wray. Trump nimetas teda meheks, kellel on laitmatu taust.

Et uus direktor saaks ametisse astuda, peab tema kandidatuuri heaks kiitma Senat. USA Today teatel võib Wray puhul aga tõsiseks probleemiks kujuneda tõsiasi, et tema advokaadibüroo King and Spalding esindab nii Venemaa riiklikku naftaettevõtet Rosneft kui Venemaa riiklikku maagaasi kaevandamis-, töötlus- ja tarneettevõtet Gazprom.

Teadaolevalt on nii Gazprom kui Rosneft osa Venemaa sekkumise uurimisest, mida viib läbi FBI.

Tegemist on juba kolmanda inimesega King and Spaldingust, kelle Trump soovib tööle võtta. Nende seas on ka Gilbert Kaplan, kellest riigipea tegi kaubandusministeeriumi kõrge ametniku, ja Bobby Burchfield, kellest sai Trumpi äritegevust koondava fondi eetikanõunik.

Loe veel

Trumpil oli vaja leida uus FBI direktor, kuna kuu aja eest lasi ta lahti Juurdlusbüroo eelmise juhi James Comey, kes keeldus riigipea soovidest hoolimata lõpetamast uurimist Venemaa seostest tema administratsiooniga.

Täna annab Comey senati luurekomitee ees Trumpiga kohtumiste kohta tunnistusi.