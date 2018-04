Ajaleht: Trump küsis Süüria kohta nõu oma advokaatidelt

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump küsis oma advokaatidelt, kuidas tal tuleks talitseda Süüria president Bashar al-Assadit, kes väidetavalt korraldas nädala eest keemiarünnaku oma rahva vastu.

Ajaleht The Wall Street Journal, mis on valdavalt vabariikliku suunitlusega, kirjutas, toetudes riigipeale lähedalseisvatele allikatele, et president veetis valdava osa oma arginädalast, arutades nõunike ja ülejäänud personaliga, kuidas tuleks tal vastata keemiarünnakule, mis nõudis kümnete inimeste elu.

Arutelusid pidas ta sel teemal ka oma advokaatidega, kuid ei ole teada, kas keegi neist suutis teda mõjutada tegema otsust anda ööl vastu reedet õhulööke al-Assadi keemiarelvaladude pihta.

Trump veetis „iga päev 20 tundi“, rääkides oma „kinnisideest“, Süüriast, muutudes aeg-ajalt rahulolematuks sõjaväeametnikega, olles nendega erimeelt, soovides laiaulatuslikku sõjalist vastust, kirjutab ajaleht.