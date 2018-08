Ajaleht: Trump keelas John McCainile järelhüüde avaldamise

Ajaleht The Washington Post kirjutab, et Valge Maja personal soovis välja tulla avaldusega, milles meenutati vabariiklasest senaatori elu ja kangelaslikkust, kes suri laupäeval 82-aastasena pärast rasket võitlust ajuvähiga.

Järelehüüe kirjutati veel enne McCaini surma ja pühapäeval esitleti seda president Trumpile. Too aga lükkas selle otsemaid tagasi, leides, et ühest säutsust tema Twitteri kontol peaks piisama küll.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2018





Ja nõnda ilmuski tviit: „Minu sügav sümpaatia ja lugupidamine on senaator John McCaini perega. Meie südamed ja palved on teiega.” Õige pea järgnesid säutsud, milles ta sõimas ajakirjandust, tegi maha USA julgeolekuagentuure ja avaldas lootust, et ta on rahva kõigi aegade lemmikpresident.

Arizona senaator McCain teavitas väidetavalt enne oma surma Valget Maja, et ei soovi president Trumpi oma matustel „näha”, küll aga lootis ta, et kohal on nii ekspresident Barack Obama kui ekspresident George W. Bush.