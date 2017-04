Ajaleht: Trump kaalub oma lähimate nõunike ametist tagandamist

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Ameerika Ühendriikide riigipea Donald Trump kaalub Valge Maja personaliülema Reince Priebuse ja peastrateegi Steve Bannoni ametist tagandamist.

Ametnike ja nõunike sõnul ei ole esialgu selgust, kas Trumpil on ümberkorraldustega tõsi taga. „Asjad juhutuvad, kuid on endiselt selgusetu, kas president on valmis päästikule vajutama,“ tõdes üks nõunik.

Väidetavalt ei ole riigipea rahul konfliktide ja erimeelsustega oma peamiste nõunike vahel.

Alles selle nädala algul eemaldas Trump oma lähima ja vastusolulisema nõuniku Bannoni rahvusliku julgeoleku nõukogu koosseisust. Valge maja väitis toona, et muudatus ei tähenda strateegi tähtsuse vähenemist.