Ajaleht: Trump hoiab Putiniga nelja silma all kõneldu kiivalt enda teada, jättes ka lähikonna infosulgu

Ajaleht The Washington Post, kellel õnnestus rääkida administrasiooni heaks töötavate ametnikega, kirjutab, et president Trump nägi erakordset vaeva, et vältida privaatsete jutuajamiste lekkimist, millele ta keeldus lubamast ühtki USA ametnikku või nõunikku: ruumi pääses ameeriklastest riigipea kõrval ainult tõlk.

Just tõlgilt võttis Trump kohtumise järel ajalehe teatel ära märkmiku, kuhu viimane kirjutas, nagu tõlkijate seas praktikaks, üles lõike Vene Föderatsiooni riigipea jutust, hõlpsustamaks tema mõtete edasiandmist. Trump andis keeleteadlasele ka korralduse mitte arutada vestlusel räägitut ühegi inimesega, sh administratiivametnikega.

USA riigipea ebatavaline käitumine, varjates iga hinna eest Vladimir Putiniga räägitu avalikuks tulekut, on järjekordne näide, kuidas Trump üritab hoida avalikkust, aga isegi olulisi valitsusametnikke täielikus teadmatuses sellest, mida ta Putiniga - ühe Ameerika Ühendriikide peamise vastasega - arutas.

Just sellepärast ei ole USA ametnike sõnul viimase kahe aasta jooksul Trumpi näost-näkku vestlustest Venemaa presidendiga isegi salastatud dokumentides mingit üksikasjalikku ülevaadet.