Ajaleht: Trump ähvardas saata Jaapanisse 25 miljonit mehhiklast

Trump ja Abe abikaasadega Foto: Jose Luis Magana, AP/Scanpix

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, tuginedes Euroopa Liidu amentiku väidetele, et USA president Donald Trump ütles Jaapani peaministrile Shinzo Abele G7 tippkohtumisel Kanadas, et saadab talle miljoneid mehhiklasi.