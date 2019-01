Ajaleht: Soome võis Trumpi ja Putini vestlust pealt kuulata

USA luurekogukonna allikate väitel on USA luurel tõenäoliselt juba ülevaade Trumpi ja Putini vestluse sisust. „On rohkem kui mõeldav, et soomlaste luure oli varustanud ruumi salamikorofonidega, ja nad tõenäoliselt jagasid seda vahetult CIA või USA luureametnikele kättesaadavate inimestega,” ütles üks allikatest.

Ajaleht, mis on vabariikliku suunitlusega, märgib, et juhul, kui see vastab tõele, ei ole alust opositsiooniliste demokraatide väidetel, et üle tuleks kuulata tõlk, kes oli riigipeade vestluse juures.

Loo lükkas ümber Soome välisministeeriumi pressiesindaja, öeldes, et läbirääkimisi ei lindistata, sest see pole lihtsalt diplomaatia puhul kombeks. Kõik põhineb kõrgel usaldustasemel, mille murdmist ei saa keegi endale lubada, ütles ta Ilta-Sanomatele.

Ajaleht The Washington Post, kellel õnnestus rääkida administrasiooni heaks töötavate ametnikega, kirjutas eelmisel nädalal, et president Trump nägi erakordset vaeva, et vältida privaatsete jutuajamiste lekkimist, millele ta keeldus lubamast ühtki USA ametnikku või nõunikku: ruumi pääses ameeriklastest riigipea kõrval ainult tõlk.

Just tõlgilt võttis Trump kohtumise järel ajalehe teatel ära märkmiku, kuhu viimane kirjutas, nagu tõlkijate seas praktikaks, üles lõike Vene Föderatsiooni riigipea jutust, hõlpsustamaks tema mõtete edasiandmist. Trump andis keeleteadlasele ka korralduse mitte arutada vestlusel räägitut ühegi inimesega, sh administratiivametnikega.