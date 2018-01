Ajaleht: prints Philip uuris, kas habemega möödakäija on terrorist

Briti kuninganna Elizabeth II abikaasa Edinburghi hertsog prints Philip küsis aastavahetusel väidetavalt ühelt pika habemega mehelt, kas ta on terrorist.

Möödakäijate sõnul leidis intsident aset vana-aastaõhtul Sandringhami Maarja Magdaleena kiriku ees, vahendab uudistekanal Sky.

96-aastane prints tegi ajalehe The Sun väitel märkuse, kui nägi rahva seas pikka kasvu ja pika punase habemega meest.

Üks pealtnägija rääkis ajalehele, et „silmatorkava habemega mees oli koos oma abikaasa ja lapsega“, kui teda märkas inimestele head uut aastat sooviv Philip.

„Ta näitas naljakal viisil näpuga tema suunas ja pöördus seejärel oma kunglike ihukaitsjate poole, küsides, „kas tegemist on terroristiga“,“ jutustas sündmuse tunnistaja. „Ta tegi ilmselgelt nalja, kuid seda habemega mehe kuuldes, kes puhkes samuti naerma ja paistis kogu intsidenti naljaga võtvat. Ma arvan, et Philip teadis, et tema jutt on teistelegi kuulda.“

Buckinghami palee keeldus vahejuhtumit kommenteerimast.