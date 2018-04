Ajaleht: nõuniketa Trump on oma otsustes üha iseseisvam

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump on oma otsustes üha iseseisevam, jäädes iga mööduva kuuga ilma üha enamatest kõrgetasemelistest nõunikest, kes peaks teda otsuste tegemisel aitama ja suunama, mitte pelgalt temaga nõustuma.

Ajaleht The Washington post kirjutab, toetudes intervjuudele 23 valitsusametnikuga, kellest valdav osa oli nõus Valge Maja seinte vahel toimuvast kõnelema ainult anonüümselt, et Trump on nii otsuste tegemisel kui juhtimisstiililt üha „iseseisvam ja väljakutsuvam“.

Ametnike sõnul juhib Trump oma administratsiooni nagu oma ettevõtetki: karmi käega, kuulamata oma käputäit järele jäänud nõunikke ja kabinetiülemat John Kellyt, kellest ei ole kuulda enam „kippu ega kõppu“. Trump on jäänud ilma tasakaalustavast jõust: olulistest nõunikest, kes olid võimelised tema impulsiivset käitumist alla suruma.

Trump on seetõttu astunud üles ja teinud avaldusi, mis ei ole tema lähikondlastele sugugi meeltmööda. Oma nädala lõpetas ta Mar-a-Lago suveresidentsis koos USA juhtiva poksivõistluste korraldaja Don Kingiga, kes arutas temaga Stormy Danielsi kohtukaasust, asudes presidenti sel teemal üles kütma.

Valge Maja pressisekretär Sarah Huckabee Sanders ütles ajalehele olukorda kommenteerides, et „president on valmis tegutsema ja ei kavatse hakata asju aeglustama“, puudutagu kõne all olev teema „kaubandust, piiriküsimust või erinevate ametikohtade täitmist“.

„Ta tahab hakata oma lubadusi ellu viima. Ta on väsinud ootamast,“ märkis Sanders.