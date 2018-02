Ajaleht: NATO kiirreageerimisjõududesse kuuluvatel Saksa sõduritel puuduvad talveriided ja telgid

Saksa Bundeswehril ei ole probleeme mitte ainult piisava hulga tankide väljapanemisega NATO kiirreageerimisjõududesse, sõdureid ei suudeta piisavalt varustada ka kaitsevestide, talveriietuse ja telkidega, teatas ajaleht Rheinische Post Saksamaa kaitseministeeriumi dokumendile viidates.

„Mobiilse majutuse vallas operatsioonidel osutab armee puudujääkidele kuni vähemalt 2021. aastani, öeldakse väejuhatuse siseraportis. Tuuakse välja, et perioodil 2018-2020 on vajadus 10 282 „majutusüksuse” järele, kuid olemas on vaid 2500, mis ei ole sealjuures selleks eesmärgiks sobivad. Ka kaitsevestide ja talveriietuse vallas ei ole nõutavad vajaduse kaetud, sest varustust on puudu, teatab Rheinische Post.

See tähendab ajalehe teatel seda, et kui Bundeswehr saadetakse NATO kiirreageerimisjõududes operatsioonile, ei piisa kõigile sõduritele kaitseveste, talveriietust ega telke. Sealjuures peaks 5000 sõdurit tegelikult kõrgemas valmisolekus hoidma, et olla „Very High Readiness Joint Task Force’ina (VJTF)” 48-72 tunni jooksul ükskõik millises kohas, kus neid vajatakse. 2019. aastal peaks Saksamaa ka selle juhtimise üle võtma.

Ometi ei ole armee katsed kahe „kohese algatusega” vähemalt 2019. aastast vajadused katta seni edukad olnud. Isegi jõupingutused reserveerida talveriietus kiirreageerijatele mujalt, on põrkunud Bundeswehri varustus- ja toetusameti (BAAINBw) vastuseisule, kirjutab Rheinische Post.