Ajaleht: Münsteri ründaja oli vaimselt ebastabiilne ja ka vaadetelt äärmuslik

Ametivõimud Saksamaal on suutnud välistada, et mehel, kes tappis kaks inimest, kihutades laupäeval väikeveokiga jalakäijate sekka, oli huvi islamiterrorismi vastu, kuid ei tea endiselt, mis motiividel rünnak korraldati.

Tapasõit leidis aset päikeselisel laupäeva pärastlõunal, kohaliku aja järgi kell 15.27, mil ajaloolise Münsteri vanalinna rahvast tulvil tänavatel asus inimesi alla ajama väikeveok, suutes oma raskete rataste all tappa restorani „Grosser Kiepenkerl“ kaks ettekandjat, vahendab uudistekanal The Local.

Tuntud „Kiepenkerli“ kuju lähedal toimunud rünnaku ohvrite arv jäi 20 ümber, neist vähemalt 10 sai vigastada raskelt, ütles kohalik siseminister Herbert Reul.

Juht, „kes oli sakslane, mitte nagu igal pool väideti: põgenik või aüülitaotleja“, peatas oma veoki vahetult pärast kokkupõrget kinni ja lasi ennast sündmuspaigal maha, sõnas Reul.

Ajakirjandus kohapeal on suutnud uurida ründaja tasuta, märkides, et ta oli umbes viiekümneaastane ja psühholoogiliste probleemidega. Teadaolevalt proovis ta hiljuti sooritada enesetappu ja andis mõista, et ta kavandab midagi suurejoonelisemat. Tema kriminaalregistrist võib leida karistusi pisikuritegude, sh narkootikumide müümise eest.

Ta töötas tööstustoodete disainerina ja pidas tööl heitlusi erinevate probleemidega. Telekanal ZDF teatas mehe sidemetest mitme paremäärmusliku organisatsiooniga, ajakirja Spiegel väitel leiti tema rünnakupaiga lähistel asuvast kodust ka lahingurelv.