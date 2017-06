Ajaleht: May otsustas hävituslike valimiste kasuks Junckeri soovitusel

May ja Juncker Downing Streetil

Suurbritannia tooride jaoks hävitava tulemusega päädinud erakorralised üldvalimised soovitas peaminister Theresa Mayl välja kuulutada Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker.

Juncker kutsus peaministrit mitmel korral üles korraldama erakorralisi valimisi, öeldes Mayle, et see annaks talle lahkumisläbirääkimistel olulistes küsimustes rohkem hingamisruumi, väidab ajaleht The Observer.

Teadaolevalt soovitas Juncker kuulutada välja ennetähtaegsed üldvalimised seoses murega, et 17-kohaline parlamendienamus, mille May endiselt peaministrilt David Cameronilt päris, ei ole erinevate võtmetähtsusega teemade, sh Ühendkuningriigi ligi 100 miljardi suuruse lahkumisarve, arutamisel piisav.

„Kahepoolsetel läbirääkimistel tippkohtumiste ajal ütles Juncker talle korduvalt, et ta peaks tema arvates seda tegema,“ ütles ajalehele allikas Euroopa Liidust.

Theresa May teatas erakorraliste üldvalimiste väljakuulutamisest kahe kuu eest, öeldes, et soovib tooride enamuse suurendamise teel oma mandaati läbirääkimistel Euroopa Liiduga suurendada. Ta lootis nõnda olla sõltumatum oma erakonna n-ö jäiga positsiooniga liikmetest. Tema otsus andis aga tagasilöögi pärast katastroofilist valimiskampaaniat, mis päädis ka senise enamuse kaotamise ja leiboristide toetuse kasvuga.

Valitsusjuhi positsioon Euroopa Liiduga läbirääkimistel nõrgenes sellega tunduvalt, kuna piisab kõigest mõnest mässumeelsest saadikust tema plaanide põhjalaskmisel. Ühtlasi on ta sõltuv Põhja-Iiri unionistidest, kelle toetusele ta vähemusvalitsus peab lootma.

Ajalehele teadaolevalt tekkis May ja Junckeri suhetesse mõra pärast seda, kui mais lekkis ajalehele Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) üksikasjalik üleskirjutus nende omavahelisest õhtusöögist, millest tuli välja, et valitsusjuht ei mõista sugugi, mida tähendab ja mis kaasneb kuningriigi Euroopa Liidust lahkumisega.

Tooride väitel oli see Euroopa Liidu katse valimiste kurssi endale soodsas suunas mõjutada.