Ajaleht: Manchesteri terrorist õppis pommivalmistamist Youtube'ist

Salman Abedi, kes ründas eelmisel kuul Manchester Arenat, saates teise ilma 22 ja vigastades veel ligi 60 inimest, pani põrgumasina kokku õpetuste järgi, mille ta leidis videokeskkonnast Youtube.

Ajaleht The Times kirjutab oma allikatele toetudes, et uurimise tulemusel on teada, et Abedi otsis ja laadis internetist, sh Youtube'ist alla lõhkeseadelise valmistamise õpetusi, mille abiga tal õnnestus kokku panna sedavõrd võimas pomm, et võimud olid algselt kindlal veendumusel, et selle pidi valmistama professionaal.

Youtube'i pressiesindaja ütles reedel, et võrgustik ei luba pommivalmistamisõpetusi oma võrgustikku üles laadida ja eemaldab need sealt esimesel võimalusel. Ebasobiva materjali eemaldamisega tegelevad meie tuhanded töötajad koostöös valitsuse, õiguskaitseorganite ja kodanikeühendustega, märkis ta.

Abedi pani naelapommi plahvatama 22. mail ühe Manchesrer Arena väljapääsu juures vahetult pärast kontserti lõppu.