Ajaleht: kuulirahe all Lõuna-Koreasse põgenenud sõdur pani Põhja-Koreas toime mõrva

Novembris kuulirahe all Lõuna-Koreasse põgenenud Põhja-Korea sõdur tunnistas üles Põhja-Koreas toime pandud mõrva, teatas Lõuna-Korea ajaleht täna.

Lõuna-Korea ametnikud teadet ei kommenteerinud, öeldes, et 24-aastase sõduri ülekuulamine ei ole veel lõppenud, vahendab AFP.

Mees, kelle perekonnanimi on Oh, on öelnud uurijatele, et pani Põhja-Koreas toime mõrvaga seotud kuriteo, teatas ajaleht Dong-A Ilbo anonüümseks jäänud luureallikale viidates.

Sõduri ülejooksmine oli esiküljeuudis üle maailma. Videos on näha teda autoga demilitariseeritud piirikülla Panmunjomi sõitmas ja üle piiri jooksmas, samal ajal kui tema kamraadid üritavad teda maha lasta.

Sõdur on haiglas paranenud mitmetest kuulihaavadest ja arstid otsustavad sel nädalal, kas ta haiglast välja kirjutada, teatas agentuur Yonhap. Sellisel juhul peaks ta üle viidama ülejooksikute kohanemiskeskusse.

Põhja- ja Lõuna-Korea vahel ei ole kurjategijate väljaandmiskokkulepet.