Ajaleht: julm pedofiilide jõuk uimastas, peksis ja vägistas Inglismaal aastate jooksul tuhatkond last

Foto: The Mirror

Suurbritanniat raputavad detailid aastakümnete tagusest ahistamisskandaalist, mis tuli alles nüüd päevavalgele, paljastades, kuidas julm pedofiilide jõuk uimastas, peksis, vägistas ja orjastas nelja aastakümne jooksul umbes tuhat last.

Ajaleht The Mirror kirjutab, et skandaali keskmes on 150 000 elanikuga Telfordi linn, kus noorte tüdrukute ahistamislaine sai alguse juba 1980. aastatel ja jätkus nelja aastakümne jooksul. Ahistamisi, peksmisi ja vägistamisi linna noorte kallal viis läbi erinevatel andmetel kuni seitsmekümne pealine pedofiilide jõuk, kellel oli võimalik tegutseda, muretsemata politsei pärast, kellel oli raskusi uurimiste alustaisega.

Ahistajate ja vägistajate jõuk meelitas noori tüdrukuid kodudest lahkuma, võttes nad enda „hoole“ alla, tehes nende igapäevast õuduse, mis kujutas endast peksmisi, uimastamisi ja grupivägistamisi. Teadaolevalt sundis pedofiilide jõuk mitmeid lapsi ähvardusi ja vägivalda kasutades seksiorjadena töötama, transportides neid kaaspedofiilide koju ja teistesse varjatud räpastesse urgatesse ja käskides neil raha eest meestega magada, vahel ka mitmega neist korraga.

Üks ohver, kes sattus pedofiilide küüsi 14-aastasena, rääkis ajalehele, et ta ei julgenud meeste juurest põgeneda ega nendega kontakti katkestada, sest „nad ähvardasid tulla tema väikeste õdede järgi“, ta „maja maha põletada“ ja avalikustada tema tegevuse „prostituudina“, kui ta peaks kellelegi toimuvast midagi rääkima.

Loe veel

Tüdruku sõnul jätkusid vägistamised ka hoolimata korduvatest rasestumistest.

Teadaolevalt oli linna sotsiaalamet tüdrukute ahistamistest teadlik, kuid ei suutnud astuda vajalikke samme ja survestada võime uurimist alustama. Kui politsei alles kümme aastat hiljem juhtumite kallale asus, oli seegi prostitutsiooni uurimise raames, mitte laste peksmise, orjastamise ja vägistamise asjus, mis võimaldanuks jõuguliikmetele oluliselt karmimate paragrahvide alusel süüdistuste esitamist. Tagatipuks käsitleski juhtumeid uuriv komisjon jõugu kätte langenud lapsi prostituutidena, mitte pedofiilide ohvritena.

Tõenäoliselt tehti seda eesmärgiga varjata skandaali avalikkuse eest, sest kardeti võimalikku pahameelelainet ja rassikonflikti puhkemist, kuna arvestatav osa kurjategijatest olid välismaist, ennekõike Lähis-Ida päritolu, leiab toimunu üha uusi üksikasju päevavalgele toov The Mirror, mille teatel jättis aastate jooksul jõugu tõttu kolm tüdrukut ka oma elu.

Ametivõimude tegevuse puhul oli märgata ka teatavat tahtmatust vägistamisjuhtumitega tegeleda: ühe ajalehe avalikustatud vägistamise puhul suutis politsei asuda asjaga tõsisemalt tegelema alles pärast seda, kui seda hakkas nõudma tuntud parlamendisaadik, mis tähendas suuremat avalikkuse tähelepanu.

Tänaseni ei ole kõik pedofiilid saanud karistada, kuigi politsei teatel jätkatakse jõugu tegevuse põhjalikku uurimist, vältimaks nende edasist tegevust ja tagamaks avalikkuse, ennekõike noorte naiste turvalisuse kodutänavatel. Telfordi tänavatel vägistati viimati alaealine tüdruk pelgalt mõne kuu eest, mistõttu elanike hirm enda oma laste turvalisuse pärast on siiani väga suur, märgib ajaleht.