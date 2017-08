Ajaleht: inimsmugeldajad kasutavad migrantide survestamiseks Facebooki

Inimsmugeldajad ja kaasaegsed orjakauplejad kasutavad aktiivselt suhtlusvõrgustikku Facebook, et demonstreerida migrantide väärkohtlemist ja piinamist ning pressivad sellisel viisil oma ohvrite perekondadelt raha välja.

ÜRO pagulaste ülemvoliniku amet (UNHCR) on Facebooki teravalt kritiseerinud selle eest, et viimane tegutseb vastutustundetult ning laseb inimsmugeldajatel kasutada Facebooki selleks, et kurjategijad saaksid seal oma teenuseid reklaamida ning migrante ja nende perekondi ähvardada, vahendab ERRi uudisteportaal ajalehte The Times.

Ajaleht on jälginud Facebookis leitud videot, kus vigastatud migrandid - peamiselt somaallased ja etiooplased - paluvad oma elu eest ning teatavad, et nende perekonnad peavad nende päästmiseks maksma inimsmugeldajatele kuni 10 000 USA dollarit.

"Minult nõutakse 8000 dollarit," räägib videos noor somaallane, kes on näoli põrandal ning kelle selja peale on asetatud raske betoonplokk. Noor etiooplane aga teatab, et ta on olnud smugeldajate käes vangis juba 15 kuud. "Nad peksid mind raudkaigastega. Nad käskisid mul maksta 8300 dollarit ja mu perekond ei suuda sellist summat maksta."

Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) operatsioonide ja hädaolukordade juht Mohammed Abdiker nentis, et see on vastutustundetu tehnoloogiafirmade nagu Facebook poolt sellist asja ignoreerida. "Seda on raske uskuda, et tehnoloogiahiiud pole suutelised tegema pingutusi, et inimsmugeldajad ei saaks nende platvorme väljapressimiseks kasutada."

Facebooki pressiesindaja teatas kommentaariks, et inimsmugeldamine on ebaseaduslik ning et kõik postitused, leheküljed ja grupid, mis tegelevad selle tegevuse koordineerimisega, pole Facebookis lubatud.