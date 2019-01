Ajaleht: Imre Araka tasu palgamõrva eest oli 100 000 eurot

Ajalehe Euroopa korrespondent Mick O’Reilly kirjutas oma allikatele tuginedes, et teadaolevalt valis kuritegelik Kinahani jõuk Araka välja, sest ta oli valmis rivaalitseva Hutchi jõugu liidri James Gately tapma 100 000 euro eest.

Arakani jõuti tulenevalt Kinahani jõugu sidemetest Ida-Euroopas ja Venemaal ning tema mainest allmaailmas, et ta on „mees, kes teeb töö ära“.

100 000 eurot on ainult tükike 400 miljonist eurost, mis on Iirimaa pealinna Dublinit valdavalt Lõuna-Ameerikast läbiva narkokaubanduse pealt teenitav iga-aastane käive kohapeal: jõukude vahel tekitab tohutu rahavoog ja soov see endale krabada aga paratamatult rohkelt tüli, mis päädib tihti palgamõrvade ja veriste arveteklaarimistega.

Ainuüksi viimase kolme aasta jooksul on tapetud 18 jõuguliiget, nende seas Eric Fowler, kes aitas Arakal kohaliku allilmategelase palgamõrva ette valmistada, osutades talle logilist abi, aga ka pakkudes ööbimispaika.

Fowler lasti oma kodumaja ees maha eelmisel kuul.

Imre Arakas mõisteti 12. detsembril palgamõrva kavandamises süüdi ja saadeti kuueks aastaks trellide taha. Tema karistus loeti kehtivaks mullu 4. aprillist, mil Iiri politsei pidas mehe Dublini lähedal kinni koos kahe iirlasega kohalikust Kinahani jõugust, kelle abiga kavatseti Gately mõrvata.

Arakas tunnistas end enne kohtuotsust süüdi.