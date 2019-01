Ajaleht: Huawei välistati julgeolekuhoiatuse järel Tšehhi maksuportaali loomise hankest

Tšehhi järelevalveorgan hoiatas võrguoperaatoreid ja teisi institutsioone detsembris Huawei ja teise Hiina ettevõtte ZTE tark- või riistvara kasutamise eest, väites, et need kujutavad endast julgeolekuohtu, vahendab Reuters.

See ei tähenda otsest keeldu, vaid seda, et riigi kriitilise infrastruktuuri 160 avalikku ja eraoperaatorit peavad tegema riskianalüüsi ja tegutsema vastavalt sellele.

Mladá Fronta Dnes kirjutas, et Tšehhi rahandusministeeriumi finantspeadirektoraat on muutnud 500 miljoni krooni (19 miljoni euro) suurust hanget uue tuludeklaratsiooni esitamiseks mõeldud portaali loomiseks, sest see kuulub riikliku kriitilise infrastruktuuri klassifikatsiooni alla.

Enne seda peeti favoriidiks hanke võitmiseks Huaweid.

Huawei tooteid ei ole seni keelatud või välistatud Tšehhi 5G mobiilivõrgutehnoloogia väljaarendamisel.

Huawei on avalikult toetanud Tšehhi presidenti Miloš Zemanit, kes on pikka aega avaldanud toetust tihedale koostööle Hiinaga.