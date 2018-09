Ajaleht: Hispaania hävitaja Eurofighter lasi Eesti kohal raketi välja lenduri vea tõttu

Ajalehe teatel on sisejuurdlus Hispaania sõjaväel küll veel pooleli, aga sõjaväe allikate sõnul ollakse lähedal järeldusele, et piloot tegi harukordse eksimuse, tulistades Eesti kohal raketi välja harjutamise käigus.

Taolise võimaluse kindlakstegemiseks tehti katsetusi, tõestamaks, et selline juhtum on võimalik. Kuigi raketi väljatulistamine hävituslennukist Eurofighter on keerukas ja mitmeastmeline protsess, sai hispaanlane tõenäoliselt hakkama väga harukordse eksimusega ajal, mil ta harjutas tule avamise protsessi.

7. augusti pärastlõunal lasi Hispaania hävitaja Eurofighter Pangodi kohal õhuharjutusalal eksikombel välja õhk-õhk tüüpi raketi põhja suunas. Lask toimus kuue kilomeetri kõrgusel kell 15:44.