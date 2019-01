Ajaleht: FBI asus juba tunamullu uurima, kas Trump võib venelasi teenida

Matti Aivar Lind toimetaja RUS

Donald Trump, Vladimir Putin Foto: Evan Vucci, AP/Scanpix

USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) avas juba tunamullu uurimise, et teha selgeks, kas vabariiklasest president Donald Trump võib töötada Venemaa heaks, väidab ajaleht The New York Times.