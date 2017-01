Ajaleht: endine Briti luuraja, kes Trumpi Venemaa-toimiku koostas, põgenes oma elu pärast kartes kodust

Suurbritannia välisluureteenistuse MI6 endine ohvitser, 52-aastane Christopher Steele, kes koostas USA presidendiks valitud Donald Trumpi vastaseid kompromiteerivaid väiteid sisaldava toimiku, kardab pärast paljastamist oma ohutuse pärast.

Briti ajaleht Daily Telegraph kirjutab, et Steele põgenes oma kodust Surreys kolmapäeva hommikul, kui oli mõistnud, et on vaid aja küsimus, millal tema nimi avalikuks saab.

Steele’ile lähedane allikas ütles kolmapäeva õhtul Daily Telegraphile, et nüüd kardab ta kohest ja potentsiaalselt ohtlikku vastulööki Moskvast.

Ajaleht kirjutab, et Steele pakkis kiirustades kohvrid ja kadus vaid tunde enne, kui tema nimi kolmapäeval avalikuks sai. Kassi jättis ta naabri juurde ja ütles, et on mõned päevad ära.

Steele’ile lähedane allikas ütles Daily Telegraphile, et kui ta rahvus avaldati, tundis ta õudust ning kardab nüüd enda ja oma perekonna elu pärast.