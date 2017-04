Ajaleht: Dortmundi Borussia vastase pommirünnaku lõhkeaine oli pärit Saksa sõjaväe varudest

Saksa ajaleht Welt am Sonntag teatas, et Dortmundi Borussia jalgpallimeeskonna bussi vastases rünnakus kasutatud lõhkeaine võis olla pärit Saksa relvajõudude varudest. Plahvatused toimusid teisipäeva õhtul, kui buss mängijatega oli teel UEFA Meistrite Liiga mängule.

Welt am Sonntag viitas juurdluses osalevale allikale, kes ütles, et lõhkekehade valmistamiseks võidi kasutada Saksa Bundeswehri varusid, vahendab Deutsche Welle.

„Lõhkeaine metallnõelu täis torupommides võis pärineda Saksa relvajõudude varudest, aga seda kõike kontrollitakse,“ teatas Welt am Sonntag laupäeval.

Veel teatas allikas, et raskesti kättesaadavate sõjaväe sütikute kasutamiseks oli vaja spetsialisti teadmisi.

Welt am Sonntagi teatel usub politsei, et võimalikud on uued rünnakud ning erilises ohus on jalgpallimatšid, rokkkontserdid ja kultuuriüritused.

Saksamaa liidukriminaalamet (BKA) ei kinnitanud seda teadet, öeldes, et rünnakuga seoses uuritakse kõiki võimalusi.

Saksa jalgpalli Bundesliga mängudel oli nädalavahetusel väga tugev politseivalve.