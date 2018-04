Ajaleht: CIA võib aidata Skripalidel uue identiteediga USAsse asuda

Ajaleht The Sunday Times kirjutab oma allikatele toetudes, et USA Luure Keskagentuur (CIA) avaldas valmisolekut tulla brittidele appi, pakkudes topeltspioon Sergei Skripalile uut identiteeti.

Ajalehe teatel võimaldataks Skripalidel, keda üritati eelmisel kuul Salisburys tappa tugevatoimelise närvimürgiga Novitšok, uue nime all Ameerika Ühendriikidesse kolida, sest seal on nende turvalisust kergem tagada kui Inglismaal.

„Ilmne koht, kuhu nad ümber paigutada, on Ameerika, sest seal on vähem tõenäoline, et nad tapetakse, ja neid on seal ka lihtsam nende uue identiteediga kaitsta,“ ütles allikas The Sunday Timesile.

Teadaolevalt on Mi6 juba alustanud läbirääkimisi ameeriklastega selle võimalikkusest. Arutelu all on, kas Skripalidele tuleks Ameeirka Ühendriikides anda tunnistaja kaitse või „erakordsetelt asjaoludel“ ööpäevaringne politseivalve, märgib ajaleht.