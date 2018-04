Ajaleht: brittidel õnnestus Skripalide võimalikud mürgitajad kindlaks teha

Ajaleht The Daily Telegraph kirjutab, et Briti julgeolekujõududel õnnestus kindlaks teha, kes oli topeltspioon Sergei Skripali ja tema tütre mürgitamise taga.

Agentuurid on ajalehe allikate väitel veendumusel, et neil on õnnestunud kindlaks teha ründajate indentiteet, kes ei viibi enam Inglimaal, vaid on jõudnud tagasi kodumaale, redutades Venemaal.

Ajaleht ei täpsutanud, kellega on ründajate näol tegemist, v.a tõsiasja, et nad on pärit Venemaalt.

Andmeteni jõuti, uurides riiki saabunud ja sealt lahkunud lende ja nende pardal olnute nimekirju, jõudes mitmete huvi pakkuvate isikuteni, kellel suure tõenäosusega oli seos närvigaasi kasutamise ja Skripalide mürgitamisega nende Salisbury asuva kodu uksel.

Julia Skripal pääses mõne aja eest haiglast välja, kuid tema isa Sergei on endiselt ravil.