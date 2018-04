Ajaleht: akadeemikust ahistaja üks ohvritest oli Rootsi kroonprintsess Victoria

2006. aasta vastuvõtul oli kohal ka kirjandusprofessor Ebba Witt-Brattström, akadeemia tollase juhi Horace Engdahli abikaasa, kes mäletab „väga ebameeldivat“ juhtunut hästi. „Olukord oli äärmiselt ebameeldiv, aga kroonprintsessi adjutant sekkus,“ kirjeldas ta vahejuhtumit, mis sai lõpu alles siis, kui sõjaväelane mehe „käe kroonprintsessi istmikult ära tõukas“.

Ajakirjanikele teadaolevalt oli kuningakoda teadlik, et Arnault' võib asuda naisi ahistama, mistõttu hurjutati akadeemia juhti Engdahlit, et ta vastutaks kroonprintsess Victoria heaolu eest, mis tähendas ennekõike seda, et teda ei jäetaks prantslasest Arnault'ga üksinda.

Rootsi kuningakoja pressiesindaja Margareta Thorgren ütles, et tal ei ole võimalik juhtunut kommenteerida, kuid pidi tõdema, et „informatsioon selle kultuuritegelase kohta on hirmutav“.

Ta lisas, et „kuningapere toetab seksuaalse ahistamise vastast #MeToo (#MinaKa) liikumist“.

Juba mullu novembris avaldas ajaleht Dagens Nyheter 18 naisterahva süüdistuse kellegi mõjuvõimsa, esialgu anonüümse „kultuuriprofiili” vastu, kes on Rootsi Akadeemiale „lähedalseisev isik“.

Akadeemia alaline sekretär Sara Danius teatas vahetult pärast paljastust, et Akadeemia enam kõnealust isikut mingil moel ei finantseeri ega toeta. Akadeemia oli varem maksnud mehele igal aastal 126 000 Rootsi krooni toetust.

Alles aasta lõpus jõudis avalikkuseni kultuuritegelase tõeline identiteet: tegemist oli 71-aastase prantslase Jean-Claude Arnault’ga, kes elas juba mõnda aega Akadeemiale kuuluvas korteris Prantsusmaal. Tema abikaasa oli Akadeemia liige luuletaja Katarina Frostenson, kes lahkus Akadeemiast pärast skandaali puhkemist.

Ahistamisskandaali tõttu lahkus 18. liikmelisest Akadeemiast seitse liiget.