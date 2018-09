Ajalehed: Haagis peeti kinni Šveitsi mürgilaboratooriumi häkkima teel olnud kaks Vene spiooni

Bernis asuv prokuratuur teatas, et alates 2017. aasta märtsist käib Šveitsis kahe Haagis kinni peetud spiooni üle kriminaaljuurdlus. Neid kahtlustatakse spionaažitegevuses Šveitsis. „Kaks isikut on tuvastatud,” teatas Šveitsi prokuratuur, mis kinnitas, et jutt käib Hollandis paljastatud spioonidest.

Berni lähedal asuv Spiezi laboratoorium kuulub Šveitsi valitsusele ning tegeleb tuuma-, bioloogiliste ja keemiarelvade uurimisega. Laboratoorium oli seotud Venemaa toetatud Süüria režiimi keemiarünnakute uurimisega keemiarelvade keelustamise organisatsiooni (OPCW) jaoks.

OPCW kasutas Spiezi laboratooriumi ka Skripalide juhtumi juures, et kontrollida Briti labori järeldusi. Šveitsi laboratoorium kinnitas, et Sergei ja Julia Skripal mürgitati närvimürgiga novitšok.

Spiezi laboratoorium langes varem sel aastal häkkerite rünnaku alla, teatas pressiesindaja Andreas Bucher. „Me oleme ennast selle vastu relvastanud. Andmed ei kadunud,” ütles Bucher.

Siiski on venelased viimastel kuudel oma valdusse saanud Spiezi laboratooriumist pärinevat konfidentsiaalset informatsiooni. 14. aprillil ütles Venemaa välisminister Sergei Lavrov, et on saanud „usaldusväärsest allikast” Spiezi laboratooriumi analüüsiraporti Skripalide juhtumi kohta.

Näib, et seaduslikul teel ei oleks Lavrov seda raportit saanud. OPCW teatas, et ei taha sellel teemal spekuleerida, kuid protseduuri osas on organisatsioon kindel: „OPCW protokollide järgi ei jagata asjasse puutuvate liikmesriikidega mingeid määratud laboratooriumide raporteid.”

Peterburi uudisteportaal Fontanka on teatanud, et Skripalide mürgitamises süüdistatavad Petrov ja Boširov reisisid ajavahemikul 2016. aasta 2. september kuni 2018. aasta 5. märts sageli Moskva, Amsterdami, Genfi, Milano ja Pariisi vahet.

Hollandi luureteenistused MIVD ja AIVD hoiatavad oma aastaraportites pidevalt, et Holland on Vene luureteenistuste vaateväljas. Hollandi siseminister Kajsa Ollongren teatas eelmisel aastal parlamendis, et Hollandis töötavad Venemaa struktuurilised luureohvitserid, kes koguvad kattevarju all informatsiooni.