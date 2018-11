Ajalehe teatel on Türgil teine audiosalvestus Khashoggi mõrva ettekavatsetuse kohta

Saudi Araabia prokuratuur taotles eile viiele isikule surmanuhtlust ja esitas kokku 11 inimesele süüdistuse Khashoggi mõrvas Saudi Araabia Istanbuli konsulaadis 2. oktoobril, vahendab Hürriyet Daily News.

Saudi Araabia prokurör väitis, et süüdistatavad tapsid Khashoggi pärast nurjunud katset veenda teda kodumaale naasma või viia ta sinna uimastamise ja inimröövi abil.

Selvi sõnul lükkavad Türgi juurdluse andmed ja tõendid mõned Saudi Araabia prokuröri väited ümber.

„Khashoggi meeleheitlikke katseid ellu jääda on kuulda seitsmeminutises audiosalvestuses. Ei ole mingit viidet sellele, et keegi püüaks teda veenda,” kirjutas Selvi täna. „Türgi ametnikud ei kinnitanud ka, et Khashoggi hukkus pärast seda, kui nad andsid talle surmava doosi ravimit. Nad ütlevad, et ta poodi köie või millegi kilekoti sarnasega.”

Hürriyet Daily Newsi teatel on ka muid viiteid, mille järgi oli mõrv ettekavatsetud, sealhulgas see, et Saudi Araabia „löögimeeskonnas” oli kohtumeditsiiniametnik, kelle eriala on surnukehade kiire tükeldamine, ning sellesse kuulus ka Khashoggiga sarnanenud isik, kes jalutas pärast mõrva Istanbulis ringi valvekaamerate vaateväljas, et Türgi politseid eksitada.

Selvi lisas, et tugevaim tõend mõrva ettekavatsetud iseloomu kohta on teises audiosalvestuses.

See teine salvestus tehti Selvi väitel 15 minutit enne Khashoggi konsulaati saabumist. Saudi Araabia meeskond arutab selles salvestuses väidetavalt, kuidas Khashoggi hukata. Nad vaatavad üle oma plaani, mis oli koostatud varem ja tuletavad meelde igaühe ülesanded, väitis Selvi.