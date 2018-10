Ajakirjaniku tapjaid ei ole Saudi Araabia nõus välja andma: mõistame nende üle ise kohut

Saudi Araabia välisminister Adel al-Jubeir ütles reedel julgeolekukonverentsil Bahreinis, et „kui rääkida tapjate väljaandmisest, siis tasub ennekõike tähelepanu juhtida tõsiasjale, et nende isikute näol on tegemist Saudi Araabia kodanikega, kes peeti ka kinni oma kodumaal“.

„Juurdlus käib Saudi Araabias ja nende üle mõistetakse kohut Saudi Araabias,“ rõhutas al-Jubeir.

Türgi peaprokurör taotles reedel justiits- ja välisministeeriumi kaudu Ar-Riyadilt 18 Saudi Araabia kodaniku väljaandmist, keda on alust kahtlustada seotuses Khashoggi tapmisega.

Homme sõidab aga Khashoggi mõrva asjus Türki Saudi Araabia peaprokurör Abdullah al-Muajab, et sealsete võimudega juhtunut põhjalikumalt lahata ja vahetada selle kohta võimalikku täiendavat teavet.

Ajakirjanik Jamal Khashoggi tapeti Saudi Araabia diplomaatilises esinduses Istanbulis 2. oktoobril.