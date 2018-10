Ajakirjanik võis oma mõrvamise saudide konsulaadis nutikellaga lindistada

Ajakirja teatel selgitab see türklaste väidet, et nende valduses on audio- ja videosalvestusi, mis tõestavad, et ajakirjanik Khashoggi mõrvati just Saudi Araabia konsulaadis, millest andis reedel anonüümsete allikate teel teada ka ajaleht The Washington Post, mille heaks mees töötas.

Ajakirja teatel salvestas Khashoggi failid oma telefonisse, mis jäi tema elukaaslase kätte, aga ka privaatsesse pilvesüsteemi, kuhu kohalikel võimudel oli lähedaste loal võimalik ligi pääseda.

Eriti audiosalvestus pakkuvat veenvaid ja õõvastavaid tõendeid, et Khashoggi surma eest on vastutav Istanbuli saadetud Saudi Araabia mõrvameeskond, teatas Washington Post juba reedel ametnikele viidates.

„Häälsalvestus saatkonnast selgitab, mis juhtus Jamaliga pärast tema sisenemist,” ütles üks salvestusega kursis olev isik Washington Postile. „On kuulda tema häält ja araabia keeles rääkivate meeste hääli. On kuulda, kuidas teda üle kuulati, piinati ja mõrvati.”

USA ühe tuntuima ajalehe kolumnist Khashoggi sisenes konsulaati 2. oktoobril, et saada dokumendid abiellumiseks oma türklannast pruudiga, kuid väidetavalt enam sealt ei väljunud.